Hello Bank, banca digitale del gruppo BNP Paribas, ha messo in commercio una carta prepagata ricaricabile gestibile con costi bassissimi. Il suo nome è Hello! Free e può essere acquistata da tutti i clienti della banca in soli dieci minuti, attraverso un modulo compilabile online.

Si tratta di una carta dotata di codice IBAN, consente di ricevere bonifici, di prelevare in tutto il mondo e di acquistare prodotti e servizi nei negozi fisici che espongono il marchio MasterCard. Oltre ai pagamenti in modalità Contactless, Hello! Free offre la possibilità di pagare con tecnologia NFC. Il contratto include infatti diversi sistemi di pagamento con smartphone.

Ma non solo. Grazie a Garming Pay, è possibile pagare anche con uno smartwatch Garmin che supporta la tecnologia NFC. Questo fa di Hello! Free una prepagata all'avanguardia, che strizza l'occhio ad una clientela più giovane.

La ricaricabile di Hello bank! rispetta poi tutte le normative di sicurezza relative alle carte di pagamento. È protetta da un codice PIN e da un 3D Secure Code, include sistemi di sicurezza passiva e prevede anche delle coperture assicurative in caso di furto di beni acquistati o somme prelevate. E per chi viaggia, una garanzia in più: l'assicurazione sul bagaglio che offre un rimborso in caso di furto o perdita.

Emittente: Hello Bank gruppo Banca Nazionale del Lavoro SpA

Durata della carta: Non specificato

Circuito: MasterCard

Supporto pagamenti: POS, NFC con Hello! PAY, Samsung Pay, Garmin Pay,

Applicazioni dedicate: Hello! PAY su Google Play e App Store

Tipologia di carta: carta prepagata con IBAN

Costi della carta Hello Bank

Attivare una carta Hello! Free non comporta particolari costi. Infatti, la prepagata di Hello bank rilasciata gratuitamente, previo pagamento di una prima ricarica dal valore di 10€.

Non è nemmeno previsto un canone di mantenimento. Le uniche spese fisse sono quelle legate all'invio di documenti in formato cartaceo e all'estinzione della carta con rimborso del credito residuo.

Per quanto riguarda gli SMS informativi, il prezzo varia in base all'operatore telefonico.

0,15€ con Vodafone e Wind

0,16€ con Tim, Tre, Poste Mobile, Fastweb, Coopvoce, Tiscali e Kena Mobile

Costi di ricarica

Le commissioni imposte sulle ricariche sono diverse a seconda del canale scelto dall'intestatario della carta.

presso ATM del Gruppo BNL : 1€

: 1€ via Internet Banking: 1€ con conto corrente BNL, 3€ con altra carta di pagamento

Sono invece gratuite le ricariche effettuate via bonifico SEPA.

Costi per prelievo di contanti in ATM

I prelievi effettuati dagli sportelli automatici di banca BNL e Gruppo BNP Paribas sono gratuiti. Tutti gli altri hanno un costo di 2€. Questa commissione è applicata sui prelievi da ATM

di altre banche

di Poste Italiane

estere

Costi per effettuare Pagamenti

Le operazioni di pagamento sono gratuite sia in Italia che all'estero. Ovviamente, in caso di transazioni in una valuta diversa dall'euro, è prevista una maggiorazione del 1,70% come stabilito dal circuito internazionale MasterCard.

Limiti e plafond della carta

La giacenza massima della carta Hello! Free non può superare i 5.000€. L'importo equivale anche al limite massimo per una singola operazione di ricarica e per i pagamenti POS.

I prelievi di denaro contante eseguibili in un ATM non possono superare i 500€ al giorno, come previsto da normativa europea.

Come richiedere Hello! Free

La carta prepagata di BNL può essere richiesta esclusivamente online. La procedura ha una durata di soli 10 minuti e si compone di questi step:

vai sulla pagina dedicata, pigia qui e compila il form inserendo il nome, cognome, email, numero del cellulare, codice fiscale e data di nascita; personalizzazione della carta con scelta fra cinque colori diversi; inserisci un recapito per la spedizione; firma del contratto usando PIN e OTP; scarica il contratto.

Nelle 48 ore successive, il cliente riceverà un'email di conferma. La carta viene spedita all'indirizzo fornito dall'intestatario in 7 giorni.

Come ricaricare la carta

Ricaricare il conto di una carta Hello! Free è semplice e veloce. Chi è titolare di un conto Hello! Money può farlo:

da ATM del Gruppo BNL

del Gruppo BNL accedendo all' Area Riservata del sito

attraverso l'app Banking di Hello bank!

Inoltre la carta può essere ricaricata anche tramite bonifico SEPA a costo zero. La prepagata è infatti dotata di codice IBAN valido solo per operazioni in entrata, ovvero ricevere accrediti o ricariche del conto.

Come verificare il saldo

Il metodo più comodo per la verifica del saldo è il servizio di banca via internet, che include l'utilizzo del browser così come dell'app.

È possibile comunque consultare la situazione contabile della carta attraverso gli ATM del Gruppo BNL oppure chiamando il Servizio Clienti telefonico al +39.06.8882.9999.

Blocco della carta: furto o smarrimento

Se il cliente si trova vittima di un furto o uno smarrimento della carta, deve procedere immediatamente al blocco. Per farlo basta contattare il 800.900.900 da telefono fisso e il 39.06.8882.9999 da cellulare o dall'estero. Il centralino è attivo 24 ore su 24.

Una volta effettuata la chiamata, bisognerà comunicare i propri dati anagrafici e quelli della carta. In seguito il titolare della carta è tenuto a presentare una denuncia alle autorità competenti e a fornirne una copia in filiale per poter richiedere la sostituzione della prepagata.