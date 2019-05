Carta prepagata Shark

Grand Theft Auto è una serie di videogiochi, conosciuta con l'acronimo GTA, della casa di produzione e sviluppo DMA Design e successivamente di Rockstar North e Leeds. Il primo videogioco della saga è uscito nel 1997 e ha avuto un grandissimo successo in America e in tutto il mondo, raggiungendo nel tempo una grafica fenomenale, missioni e modalità di gioco sorprendenti. GTA è stato ideato per essere utilizzato su differenti dispositivi, ovvero PC, PlayStation, Xbox, tablet e smartphone.

Ad ogni episodio della serie, il giocatore dispone di differenti protagonisti, i quali sono gangster che devono svolgere delle missioni, come per esempio scappare dalla polizia utilizzando differenti mezzi di trasporto. Caratteristica molto apprezzata nel gioco è la possibilità di giocare in modalità singola o multiplayer, sia svolgendo le missioni richieste sia giocando in open world, ovvero muovendosi liberamente nella realtà virtuale. Inoltre, una modalità recente e innovativa è la possibilità di giocare in versione multiplayer online, interagendo con altri giocatori.

Durante il gioco, è necessario cumulare punti mediante il superamento di attività e missioni, i quali permettono di progredire con il gioco e ottenere servizi aggiuntivi. I punti missione, comunemente conosciuti come "dollari GTA", possono essere anche acquistati.

Emittente: GTA

Tipologia di carta: Carta prepagata usa e getta

Per chi gioca con la modalità online, è presente la possibilità di acquistare una carta prepagata che consente di ricaricare il portafoglio virtuale del personaggio gta, il quale può in questo modo acquistare servizi e strumenti aggiuntivi.

Esistono diversi tipi di prepagata GTA Shark, per esempio una delle più acquistate è quella che costa meno di 20 euro e consente di ottenere 1250000 soldi GTA. Per gli appassionati sfegatati è presente anche la Megalodon Shark, la quale ha un costo maggiore, ma corrisponde alla bellezza di 8000000 dollari di gioco!

La prepagata GTA è utilizzabile per le versioni GTA IV e GTA V e si possono acquistare in molti store certificati. Uno dei negozi più famosi nel quale è possibile acquistare la carta è Game Stop, il quale garantisce l'affidabilità e il funzionamento del prodotto. Visitando il sito ufficiale Game Stop è possibile trovare il punto vendita più vicino e richiedere la prepagata scegliendo tra diversi tagli di importo.

Vi è anche la possibilità di acquistare la Shark Card GTA tramite il PlayStation Network e l'Xbox Live, sistemi che consentono l'immediato passaggio dei crediti di gioco sul proprio account. Per acquistare la prepagata online è necessario rimanere in modalità di gioco online e salvare i progressi in modo che non vadano persi. Bisogna poi cliccare sull'icona denaro per visualizzare le prepagate disponibili all'acquisto.

Limite delle prepagate GTA è il fatto che esse risultano valide e utilizzabili esclusivamente nelle aree di gioco in cui sono state acquistate, per esempio quello acquistate in Italia possono essere utilizzate solo sui server Europei.

Un'alternativa alla prepagata Shark GTA è la gift card Amazon. La prepagata Amazon consente di fare regali incredibili e personalizzati, in quanto si ha la possibilità di rendere unici e creativi il cofanetto regalo, l'importo della carta e il biglietto di auguri!