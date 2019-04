La carta prepagata Krystal Best di MPS è nominativa, possiede l'IBAN ed è collegata a due circuiti di pagamento, ovvero: BANCOMAT e Visa Electron. Non ha nessun canone annuo e può essere richiesta anche da chi non è proprietario di un conto corrente.

Offre la possibilità di effettuare ricariche telefoniche, pagare le utenze dagli ATM, ricevere bonifici e fare acquisiti in sicurezza grazie al servizio anti frode 3D SecureCode di Visa. Inoltre, è presente il sistema di Contactless per rendere i tuoi acquisti più facili e veloci. Continua la lettura per conoscerne i costi, come richiederla e ricaricarla, funzioni e limiti.

Per quanto riguarda la sicurezza, c'è da dire che la Krystal Best dispone del servizio 3D Secure (MasterCard Identity check o verified by Visa), questo, consente di proteggere da frodi siano esse online che non. Il servizio consente di ricevere un codice di sicurezza temporaneo che viene inviato tramite SMS al numero telefonico prefissato, se tale codice non viene digitato o inserito dove richiesto, il pagamento non viene autorizzato.

In caso di furto o smarrimento della carta è necessario contattare immediatamente la centrale di allarme interbancario al numero verde 800 822056 oppure dall'estero al numero +39 02 60843768.

Emittente: Monte dei Paschi di Siena

Circuito: Visa Electron

Tipologia di carta: Carta prepagata con IBAN

Validità della carta: 3 anni

Che cosa può fare

Krystal Best essendo una prepagata ricaricabile dotata di IBAN, permette di svolgere le seguenti funzioni:

fare e ricevere bonifici

effettuare pagamenti tramite POS: in tutto il mondo tramite il circuito Visa Electron, mentre in Italia si può scegliere tra Visa o PagoBancomat

pagare utenze da ATM e ricariche telefoniche tramite PagoBancomat

acquistare online

prelevare contanti da ATM con il circuito Visa Electron in Italia e all'estero e con il circuito PagoBancomat in Italia

fare acquisti veloci con il sistema di contactless, il quale permette di acquistare beni e servizi senza dover digitare il codice pin se l'importo speso non supera i 25 euro

verificare la lista movimenti krystal best tramite l'accesso all'area riservata

Infine, novità importante, Krystal Best, a partire da giugno 2019 supporterà i sistemi di pagamento di Google Pay e Apple Pay. Gli utenti potranno quindi utilizzare gli smartphone Android e iOS per pagare i propri acquisti, a patto che i dispositivi siano dotati di chip NFC.

Quali sono i costi

I costi di rilascio e utilizzo della prepagata Krystal Best MPS sono i seguenti:

rilascio della carta 5 euro, di cui 0,50 euro vengono donati all'Associazione Tumori Toscana

canone annuo gratuito

verifica saldo disponibile gratuito, ad esclusione della verifica tramite SMS a cui potrebbe essere aggiunta una commissione in base alla vostra promozione

blocco e rimborso carta gratuito

Costi di ricarica: ricaricare Krystal Best tramite addebito o in contanti allo sportello costa 2,50 euro. Ricaricando tramite ordine permanente o ricevendo bonifici da terzi, non sono previste commissioni. Le ricariche fatte presso gli sportelli ATM hanno una commissione del costo di 1,50 euro, mentre quelle fatte tramite il servizio di Internet Banking un costo di 1 euro.

Costi per prelievo di contanti in ATM: prelevare dagli ATM attraverso il circuito Visa Electron è possibile al costo di 2,10 euro in Italia e Europa e al costo di 4,00 euro nei paesi con valuta differente dall'Euro. Se si preferisce utilizzare il circuito Bancomat, è possibile prelevare dagli ATM MPS gratuitamente e dagli ATM non appartenenti al gruppo MPS al costo di 2,10 euro.

Costi per effettuare pagamenti: per quanto riguarda i pagamenti di acquisiti effettuati tramite POS o online non sono presenti costi aggiuntivi e commissioni.

Quali sono i limiti e plafond

Il plafond massimo di Krystal Best MPS è di 5.000 euro ed è possibile prelevare massimo 1.000 euro al giorno, 250 euro ad operazione. Le ricariche tramite ATM devono essere di minimo 50 euro e di un massimo di 500 euro, non sono previsti limiti per quanto riguarda il massimo pagamento giornaliero.

Si ricorda, che la carta ha durata massima di tre anni e per questo motivo alla scadenza deve essere rinnovata.

Come si può richiedere

Per richiedere la carta Krystal Best, basta andare in una filiale Monte dei Paschi di Siena e richiedere la carta allo sportello. La richiesta può essere effettuata dai maggiori di 18 anni, da chi è o non è proprietario di un C/C MPS.

Come si può ricaricare

Per ricaricare la Krystal Best si può effettuare un versamento in contanti o disporre un addebito sul conto corrente direttamente allo sportello in filiale oppure utilizzare a tale scopo un ATM MPS. Un altro metodo consiste nell'utilizzare il servizio di Internet Banking, infine, si possono ricevere ricariche da parte di terzi attraverso un bonifico bancario o ordini permanenti.

Come si può verificare il saldo

Per verificare il saldo Krystal Best basta semplicemente inviare un SMS di richiesta saldo dal cellulare associato alla carta ed il gioco è fatto. In alternativa si può accedere al saldo della Krystal sia dal sito internet che utilizzando il servizio di Internet-Mobile Banking. La verifica del saldo è possibile anche tramite gli sportelli ATM e nelle filiali del gruppo Monte dei Paschi di Siena.

Come si può rescindere dal contratto

Il proprietario della Krystal Best può recedere dal contratto in qualunque momento senza incorrere in penali o costi. Per recedere è necessario fornire in forma scritta la dichiarazione di recesso e restituire la carta. Al momento del termine del contratto, l'eventuale saldo disponibile presente nella carta viene restituito.