Carta KJe@ns ex Carta Jeans

Sono diverse le carte erogate da Banca Popolare di Milano e la prepagata ricaricabile KJe@ns la nuova Carta Jeans è una di queste. Attivabile da chiunque sia maggiorenne e residente in Italia, la carta è pensata soprattutto per un bacino di utenza più giovane. Infatti essa svolge le principali operazioni di pagamento e di prelievo, ma con un plafond limitato.

La carta include anche un codice IBAN che le consente di essere utilizzata come un conto corrente bancario. Inoltre supporta i pagamenti Contactless, che grazie al sistema PayPass di MasterCard permette di pagare gli acquisti con valore inferiore a 25,00€ senza usare il codice PIN. Carta KJe@ns usufruisce poi del servizio di Internet Banking e può essere dunque gestita online tramite il sito web.

Si tratta di una carta prevalentemente a basso costo. Non è previsto ad esempio nessun canone di mantenimento, mentre i costi di emissione sono esigui rispetto ad altre carte della stessa tipologia presenti sul mercato. Anche i pagamenti POS sono gratuiti in tutto il mondo. Ovviamente alcune operazioni, come quelle di ricarica o di prelievo, sono soggette al pagamento di una commissione.

Carta KJe@ns si avvale di un sistema di Chip&Pin personalizzabile. Il titolare può scegliere infatti di cambiare il codice PIN a sua discrezione. Ma non è l'unico protocollo di sicurezza che tutela i clienti. Banca Popolare di Milano ha messo a punto il servizio di WebSafe, grazie al quale è possibile abilitare o disabilitare gli acquisti online oppure consentirli entro i parametri stabiliti dall'utente. La carta include poi il 3D Secure Code, in quanto appartenente al circuito MasterCard, e il servizio di SMS Alert che informa il cliente in tempo reale su tutte le transazioni avvenute.

Emittente: BANCO BPM S.p.A

Durata della carta: non specificato

Circuito: Mastercard

Supporto pagamenti: pagamenti POS, anche in modalità Contactless con sistema PayPass. Non supporta Apple Pay ne Google Pay

Applicazioni dedicate: YouApp disponibile per iPhone smartphone Android

Tipologia di carta: carta prepagata con IBAN

Costi Carta KJe@ns nuova Carta Jeans

I principali costi fissi della Carta KJe@ns riguardano l'emissione con conseguente attivazione della stessa e l'imposta di bollo sugli estratti conto che superano i 77,47 €. Il prezzo della carta è di 4,75€. L'imposta di bollo invece è di 2,00€ per ogni estratto conto.

Se il cliente subisce poi un furto o uno smarrimento, la sostituzione della carta è soggetta al pagamento di 4,95€. Lo stesso prezzo ha anche il rinnovo della carta in seguito alla sua scadenza.

Sono invece gratuite le altre operazioni, ad esempio l'estinzione della carta o l'invio di documentazione sia cartacea che elettronica. Non è nemmeno previsto un canone di mantenimento mensile o annuo.

Costi di ricarica

Sono poi previste dei costi di commissione su ogni ricarica da effettuare sul conto della carta. Ad esempio, una ricarica allo sportello in contanti costa 3,00€, commissione che però non viene applicata sulla prima ricarica necessaria per l'attivazione.

La ricarica tramite sito Webank, con servizio di Internet Banking, ha un costo di 1,00€. Con il Phone Banking, la commissione è di 2,00€.

Il cliente che sceglie invece di ricaricare da uno sportello ATM paga 1,50€.

Costi per prelievo di contanti in ATM

Il prelievo di contanti è gratuito con Carta KJe@ns se questo viene eseguito da un ATM appartenente al gruppo BPM. In caso contrario sulle operazioni di prelievo in ATM è applicata la seguente tariffa:

2,00€ in ATM dell' area Euro

3,00€ negli sportelli automatici dell'area Extra Euro

Costi per effettuare Pagamenti

I pagamenti sono gratuiti sia nell'area Euro che nell'area Extra Euro. In caso di pagamento con una valuta straniera però è prevista una maggiorazione del 2% sul tasso di cambio.

Limiti e plafond della carta

L'unico limite della Carta KJe@ns riguarda il suo plafond. La prepagata ha infatti una disponibilità massima di 3.000€, e non è possibile effettuare ricariche con un importo superiore a tale cifra. Tutti gli altri limiti, dalle operazioni di prelievo ai pagamenti in negozio, possono essere personalizzati a discrezione del titolare della carta.

Come richiedere Carta KJe@ns

Per richiedere la prepagata di Banca BPM, è necessario aprire un conto WeBank. La procedura può essere portata a termine online, direttamente tramite il sito. Basta accedere alla sezione Carte, scorrere la pagina fino a Carta KJe@ns e cliccare su Apri conto WeBank.

A quel punto bisogna compilare il form con i propri dati, ricordando che può aprire un conto WeBank soltanto chi è maggiorenne e residente in Italia. Durante l'iter, sarebbe utile tenere a portata di mano il proprio documento d'identità, il codice fiscale e un telefono cellulare in grado di ricevere chiamate ed sms.

Come ricaricare carta KJe@ns

Si può ricaricare la carta mediante diversi canali messi a disposizione dalla banca. Il cliente può infatti decidere di aggiungere un importo:

dal sito WeBank , dopo aver fatto accesso all'area privata

, dopo aver fatto accesso all'area privata con un'altra carta di pgamento da sportello ATM di banca BPM o QuiMultiBanca

di banca BPM o QuiMultiBanca con un bonifico bancario

in contanti presso una filiale

Come verificare il saldo

Per verificare il salso della carta KJe@ns, oltre all'emissione dell'estratto conto annuale, il cliente può tenere sotto controllo le operazioni effettuate anche in altri modi, ad esempio: 1° ,può recarsi presso uno sportello automatico e chiedere il rendiconto il formato cartaceo, 2°, può accedere al sito WeBank e sfruttare il servizio di Internet Banking. BPM permette infatti ai suoi clienti di verificare in tempo reale il saldo disponibile e la lista movimenti direttamente online. Questo perché Carta KJe@ns usufruisce del servizio di banca via internet così da poter essere gestita anche da sito web.

Blocco della carta

In caso di furto o smarrimento, si può richiedere nell'immediato il blocco della carta chiamando i numeri utili messi a disposizione dalla banca. I numeri sono due:

dall'Italia 800 822 056

dall'estero +39 02 608 437 68